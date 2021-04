Comme beaucoup d’athlètes du Team Belgium et certains entraîneurs, j’ai reçu ma première dose de vaccin, ce mercredi après-midi, à Bruxelles. Il n’est certes pas trop tard mais il était plus que temps, sachant que nous recevrons une seconde dose dans quatre semaines et qu’il faudra stopper les entraînements pendant deux jours, en gérant au mieux l’apparition d’éventuels symptômes. Je comprends que ce soit un soulagement pour tous les sportifs qui préparent les Jeux olympiques et qui, de la sorte, se sentent mieux protégés parce qu’ils ne tomberont pas malades mais je vais être très franc : à mes yeux, ce vaccin est quelque chose de momentané, il montrera son utilité pendant six mois, guère plus.

