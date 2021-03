À près de quatre mois du début des Jeux olympiques de Tokyo, la question de la vaccination devient une réelle source de préoccupation pour tous les sportifs, tous les entraîneurs, tous les accompagnateurs qui constitueront le Team Belgium au Japon. Le dossier a été porté devant les autorités politiques par le COIB et le professeur Johan Bellemans qui a défendu notre position d’être non pas en première ligne, bien entendu, mais de bénéficier d’une petite priorité ensuite pour se donner suffisamment de temps avant les Jeux et pour parer à d’éventuels effets secondaires. Le corps médical travaillant pour le Comité olympique belge pourrait même organiser cette vaccination en toute intelligence de sorte que cela ne retarderait pas le moins du monde l’ensemble du processus au niveau du pays.