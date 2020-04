Selon un spécialiste japonais, sans vaccin ou une autre solution, les JO n’auront pas lieu à l’été 2021.

Nous sommes-nous trop vite contentés d’un report d’un an des Jeux olympiques ? Les déclarations de Kentaro Iwata ont eu un effet de rappel à la réalité pour beaucoup qui voyaient la prochaine olympiade et son organisation comme une réussite facile et assurée.

Professeur au département des maladies infectieuses de l’Université de Koben, Iwata a remis en doute les nouvelles dates des Jeux olympiques, programmés depuis peu à l’été 2021. "Je ne pense pas qu’il soit probable que les Jeux olympiques aient lieu l’an prochain" , a-t-il lancé.

(...)