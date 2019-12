Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé mardi une décision "politiquement motivée" de l'Agence mondiale antidopage (AMA) d'exclure la Russie pour quatre ans des jeux Olympiques, en estimant que cela "contredit la charte olympique".

"Il n'y a aucune reproche à faire au comité olympique russe, et s'il n'y aucune reproche à ce comité, le pays doit participer aux compétitions sous son drapeau national", a déclaré M. Poutine, lors d'une conférence de presse à Paris.

Cette décision "contredit donc la charte olympique", d'après lui. "Toute punition doit être individuelle" et non pas "collective", a-t-il insisté en réponse à une question de la presse lors de cette conférence de presse sur la crise entre la Russie et l'Ukraine.

"Il y a toutes les raisons à croire que cette décision est motivée non pas par une inquiétude pour un sport propre, mais qu'elle est politiquement motivée", a affirmé M. Poutine.