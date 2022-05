La ministre de la Défense Ludivine Dedonder a signé mardi, avec le président du COIB Jean-Michel Saive et son CEO Cédric Van Branteghem un nouveau protocole d'accord entre les deux organisations, avec un accent placé sur le sport d'élite et les jeunes espoirs. La Défense compte dans ses rangs 23 sportifs d'élite et 3 candidats à ce titre. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les sportifs seront aidés et soutenus : dans l'expertise, le matériel, l'infrastructure, les stages communs, les événements sportifs ou encore les ateliers. La Défense et le COIB s'associent également dans le domaine de la médecine du sport et de la lutte contre le dopage.

Par ailleurs, avec cet accord, les deux organisations souhaitent également mettre le sport de haut niveau à l'honneur au sein de la Défense, notamment à travers des campagnes de communication et des actions sur les réseaux sociaux.

"Le sport fait indéniablement partie de la Défense, il contribue à une bonne hygiène de vie et permet aussi de prendre soin de soi. Nos meilleurs athlètes de la Défense obtiennent invariablement de bons résultats dans les tournois internationaux - et même aux Jeux Olympiques - et sont donc un exemple et une source d'inspiration pour les autres militaires, les sportifs et les jeunes qui rêvent d'embrasser une carrière sportive. Ils sont l'une des bannières de la Défense", a déclaré la ministre Dedonder. "Je suis très heureuse qu'avec cette coopération renouvelée, nous puissions soutenir davantage le sport de haut niveau au sein de la Défense et le faire davantage connaître du grand public. Je suis convaincue que cet accord permettra à la fois au COIB et à la Défense de partager leurs connaissances et leurs ressources de manière flexible."

Pour Jean-Michel Saive, "en tant que COIB, nous sommes bien sûr ravis de pouvoir poursuivre, voire renforcer, la coopération de longue date avec la Défense. Cette collaboration a déjà donné de bons résultats pour la Team Belgium dans le passé. Il suffit de penser aux athlètes olympiques tels que Marten Van Riel, Jens Schuermans, Elke Vanhoof et Toma Nikiforov qui ont porté les couleurs belges à Tokyo l'été dernier. Ce nouvel accord de collaboration devrait nous permettre de travailler plus étroitement ensemble pour offrir aux différents sportifs de haut niveau et aux jeunes espoirs davantage d'opportunités pour se développer de manière optimale."