Tokyo a définitivement tourné la page de l’histoire contrariée de ses Jeux reportés d’un an et menacés jusqu’au bout par la pandémie de Covid-19.

Lors de ces Jeux paralympiques, 539 médailles d’or ont été attribuées en 12 journées, dont 96 à la Chine qui domine le tableau des médailles comme à chaque édition depuis 2004. La Belgique a pris la 31e place grâce à ses 15 médailles dont 4 en or, 3 en argent et 8 en bronze.

Quatre de nos athlètes ont assisté à la cérémonie de clôture. Parmi eux, Peter Genyn, médaillé d’or sur le 100 m en catégorie T51 vendredi, et médaillé d’argent sur le 200 m quelques jours plus tôt, portait le drapeau belge (la photo). Roger Habsch, Gitte Haenen et Joyce Lefevre étaient également présents.

Comme Genyn, Lefevre a révélé avoir aussi été victime d’un acte de sabotage à Tokyo. L’athlète en fauteuil roulant, qui a concouru le 800 m (T34) en para-athlétisme samedi, a eu la désagréable surprise de retrouver son fauteuil de compétition avec trois pneus à plat. Il était dans les sous-sols du stade Olympique de Tokyo, à côté de ceux de Genyn et Habsch, abîmés par des actes malveillants. L’absence de caméras de surveillance rend compliquée l’enquête…