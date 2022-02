Les rois de la vitesse devaient se défier à partir de 11h00 locales (4h00 belges) sur "The Rock", ruban de neige artificielle déroulé dans un massif aride, rocailleux et régulièrement pelé par les rafales, à 75 km au nord-ouest de la capitale chinoise. Mais la décrue du vent espérée par les organisateurs n'a pas eu lieu: après avoir repoussé le départ à trois reprises, d'heure en heure, ils se sont résolus à jeter l'éponge pour des raisons de "sécurité et d'équité".

Après une heure et demie de réflexion, la Fédération internationale de ski (FIS) a fixé la nouvelle tentative à lundi 12h00 (5h00 belges), intercalée entre les deux manches du géant femmes fixées à 9h30 (2h30 belges) et 14h30 (7h30 belges) disputé sur une piste voisine du site alpin flambant neuf de Yanqing. Le super-G messieurs est programmé le mardi 8 à partir de 11h00 (4h00 belages). Touché à la cheville gauche, Armand Marchant a déclaré forfait pour cette épreuve.