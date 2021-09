S’il est un partenaire historique du COIB, c’est bien la Loterie nationale. En vingt ans, elle a apporté 70 millions € de subventions. "C’est un soutien conjoncturel, donc forcément, l’effort est supérieur en année olympique où le COIB organise plus d’actions et où il y a des primes olympiques pour les athlètes", confie son CEO, Jannie Haek. "En moyenne, on est donc à plus de 3 millions qui partent vers ce que j’appelle ‘l’écosystème olympique’, car c’est plus que le COIB lui-même, c’est aussi Be Gold - qui regroupe à la fois le COIB, la Loterie mais aussi l’Adeps et Topsport Vlaanderen visant à amener les jeunes vers le sommet - le paralympique et aussi les Special Olympics. Et puis, cela dépend aussi du nombre d’athlètes belges présents aux Jeux. Ce qui revient chaque année, par contre, ce sont les stages, comme celui de Lanzarote."