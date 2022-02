Le skieur a remporté son contre-la-montre pour figurer au départ du slalom des Jeux olympiques (la nuit prochaine).

Armand Marchant a finalement reçu le feu vert médical : notre meilleur skieur, qui épinglera le dossard 24, sera bel et bien au départ du slalom olympique à Pékin (première manche à 3h15 et seconde manche à 6h45, heures belges). "Je suis évidemment soulagée et super contente pour Armand qu’il puisse prendre le départ", nous dit Véronique, sa maman. "Ces derniers jours, on a vécu un fameux ascenseur émotionnel. Il nous avait caché sa blessure à la cheville avant de partir pour la Chine. Ce n’est que la veille de la cérémonie d’ouverture qu’il nous a appris qu’il s’était blessé à Schladming en enfourchant une porte sur le parcours. Seul le comité olympique était au courant. Pourquoi n’a-t-il rien dit ? Dans un premier temps, il pensait que cette blessure n’était pas trop grave. Et puis, sans doute ne voulait-il alarmer personne."

(....)