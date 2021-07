Elle a perdu en trois sets face à la Tchèque Markéta Vondrousova, 6-4, 3-6 et 6-4. Cette défaite signifie la fin de la carrière de Bertens en simple. Elle disputait son dernier tournoi à Tokyo. Elle est toujours en lice en double avec Demi Schuurs et en double mixte.

Après le dernier point, Kiki Bertens s'est assise sur sa chaise et s'est caché le visage dans sa serviette pendant un moment. Après quoi elle a quitté le court. Kiki Bertens avait annoncé en juin que ce serait sa dernière saison active. Après son élimination rapide à Wimbledon, elle a décidé qu'elle mettrait fin à sa carrière au Japon. La numéro 21 mondiale a avoué ne plus pouvoir se motiver à s'entraîner.

"Cela fait très mal. Je me suis battue mais j'aurais préféré l'emporter. Cela n'a tout simplement pas fonctionné et c'est dommage." La Néerlandaise n'était pas mécontente de son match. "Je pense que j'ai joué l'un de mes meilleurs matches cette saison, mais oui, ça me fait une belle jambe. J'emmène néanmoins ce sentiment avec moi en double et en double mixte. On se battra".

Elle n'a pas pensé à ses adieux en fin de match. "J'ai continué à me battre jusqu'au dernier jeu. Je voulais me battre jusqu'au dernier point." Les larmes aux yeux, elle s'est dit en paix avec le fait que sa carrière en simple soit finie.

"Cela me rassure. Cela suffit. Je le sens dans mon corps", a-t-elle encore expliqué. "Bien qu'il n'y ait pas eu de public dans les tribunes, j'ai eu beaucoup de soutien. Les gens qui me sont proches étaient là. J'espère maintenant pouvoir terminer ma carrière en double et double mixte en beauté."

"J'ai pris quelques jours de congé après Wimbledon et je voulais voir ce que ce serait si je revenais sur le cours", avait-elle dit plus tôt cette semaine. "Mais cela ne fonctionne tout simplement plus et après trois ou quatre jours, j'ai remarqué que je n'étais pas fraîche mentalement et physiquement. Dans ce cas il faut être honnête et conclure qu'il vaut mieux arrêter maintenant et y mettre fin d'une bonne manière et de façon amusante".

Bertens a remporté dix titres sur le circuit WTA au cours de sa carrière en simple. Sa meilleure place au classement mondial fut une quatrième place. Sa meilleure performance dans un tournoi du Grand Chelem a été les demi-finales à Roland Garros en 2016.