Quand le n°1 mondial de tennis rencontre la double championne du monde de gymnastique : Nina Derwael a été bien inspirée en publiant sur ses réseaux sociaux la photo de son improbable rencontre entre Novak Djokovic, vendredi, au Village olympique des Jeux de Tokyo. La gymnaste s’est, en effet, offert un joli coup de projecteur avec la complicité de Novak Djokovic, sans aucun doute l’une des plus grandes stars de la planète sport qui s’alignent cette année aux JO. Car à la vitesse de la lumière, ce cliché plein de bonne humeur et tellement symbolique des valeurs olympiques de rencontre et de partage, s’est répandu sur la Toile et a provoqué de très nombreuses réactions amusées.

Mais quelle est l’histoire derrière cette photo qui restera comme l’une des plus marquantes, même si elle n’est pas directement liée à la compétition, de cette édition des Jeux olympiques ? C’est, en fait, l’un des coaches de gymnastique, Mathieu Zimmermannn, qui est l’auteur de ce cliché. La rencontre entre « Djoko » et le groupe de gymnastes belges s’est déroulé alors que nos représentantes (Nina Derwael, mais aussi Maellyse Brassart, que l’on voit à côté de Nina, Jutta Verkest et Lisa Vaelen) étaient en train de faire leur stretching sous les yeux de Marjorie Heuls et Yves Kieffer, leurs coaches attitrés, et de Wouter Taurin, leur kiné.

Désormais amis sur Instagram

Visiblement de très bonne humeur, le Serbe a proposé s’il pouvait se joindre à elles. Comment refuser ? Pendant quelques minutes, Novak Djokovic a donc fait quelques étirements et discuté avec les jeunes sportives belges. Avant de les remercier, en anglais, « pour cette belle expérience ». Et le courant est tellement bien passé entre le tennisman et notre gymnaste n°1 que Nina Derwael compte à présent un nouvel abonné sur Instagram. Mais oui : Novak Djokovic ! Gageons qu’il lui adressera un petit message si notre compatriote fait des merveilles et remporte sa première médaille olympique.