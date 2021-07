L’ambiance était à l’euphorie ce dimanche matin dans l’hôtel qu’occupe l’équipe belge de cyclisme à Gotemba. C’est que la médaille d’argent décrochée de haute lutte la veille par Wout van Aert a rendu l’atmosphère plus légère. Dans le bus qui les emmenait au départ de la course féminine disputée par Lotte Kopecky, Valérie Demey et Julie Van de Velde, Frederik Broché, le directeur sportif de Belgian Cycling, et Kris Van der Mieren, le médecin, enchaînait les blagues potaches.