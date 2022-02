Que se passe-t-il à Pékin ? Le CIO a invoqué des raisons "juridiques" pour expliquer le report de la cérémonie des médailles pour le patinage artistique par équipe, ce mercredi. "Des médaillés sont concernés", a précisé Mark Adams, porte-parole du CIO.Un test antidopage serait à l'origine de ce retard remarqué. C'est ce qu'affirme le site InsideTheGames qui prétend qu'un membre de l'équipe russe est directement concerné. Dans cette équipe, on retrouve Kamila Valieva, la jeune star de 15 ans qui vient de devenir la première à réussir pour la première fois aux JO un quadruple saut.Ce mercredi, l'absence de Valieva à l'entraînement s'est fait remarquer. Trois autres de ses compatriotes ont également fait l'impasse sur cet entraînement, alors que les athlètes ont des créneaux bien définis pour accéder à la patinoire.Celle qui est d'ores et déjà l'une des énormes stars de ces JO est-elle directement impliquée dans cette affaire ? Il est trop tôt pour l'affirmer mais une chose est certaine: les prochaines communication du CIO seront scrutées de près.Rappelons que la Belge Loena Hendrickx disputera le concours individuel, le 17 février. Si ses chances de podium sont minces, elle devrait toutefois disputer une place dans le top 8. Mais l'éventuelle absence de Valieva libérerait une place de choix et rendrait la compétition bien plus ouverte...