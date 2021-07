La délégation du Team Belgium aux Jeux Olympiques de Tokyo comptera 122 athlètes. Le COIB (Comité olympique et interfédéral belge) a ajouté samedi 50 noms à la sélection. L'équipe belge comptera 67 hommes et 55 femmes (plus huit réserves), engagés dans 25 sports différents.

Les Jeux de Tokyo auront lieu du 23 juillet au 8 août.