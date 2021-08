Côté belge

A l'international

Dans l’épreuve du marathon, remportée par la Kényane Jepchirchir,a terminé à une belle 28e place, tandis que Hanne Verbruggen s’est classée à la 49e position.Du côté du golf,doit se contenter d'une 46e place finale, loin derrière la médaillée d'or américaine Nelly Korda.Cette journée à Tokyo pourrait permettre à des Belges d’être médaillés. Kenny De Ketele et Robbe Ghys disputeront la finale de la Madison, en cyclisme sur piste, dès 9h55.En équitation, la Belgique via Pieter Devos, Jerome Guery et Gregory Wathelet sera un véritable outsider en vue d’une médaille d’or dans le saut d'obstacle par équipe. La finale débutera vers midi.Le relais 4x400m féminin disputera sa finale à 14h30 tandis que leurs homologues masculins courront, eux, à 14h50 avec un rêve de médaille synonyme de consécration.Lesse sont offert une quatrième médaille d’or de suite en basket en venant à bout de courageux Français sur le score de 87-82.