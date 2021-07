Kévin, en 2008, où étiez-vous lorsque les relayeuses ont remporté leur médaille ?

"Si je me souviens bien, nous venions de courir et nous étions sur le stade d’échauffement au moment de la finale. J’ai encore la course en tête parce que je l’ai revue à plusieurs reprises."

Kévin, cela a dû être une émotion très forte étant donné la présence de votre sœur Olivia dans cette équipe.

"Déjà, 2008, cela correspond à mes plus beaux Jeux au niveau de l’expérience, c’était mes premiers. Jonathan performe, je performe, Olivia bien sûr avec le relais, et donc, oui, ce sont des vibrations positives. Il y a la médaille et le lendemain on court la finale avec le relais 4x400 m et j’ai encore l’image de Tia Hellebaut qui est devant moi quand on s’apprête à partir et le 4x100 m qui est, je pense, dans le virage."