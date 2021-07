Dans le Groupe D, le Brésil et Côte d'Ivoire ont pris le deux premières places et dans le Groupe B, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont émergé. A Saitama, le Brésil s'est imposé 1-3 au détriment de l'Arabie saoudite. Matheus Cunha (14e, 0-1) a ouvert la marque pour la Seleçao mais Abdulelah Al Amri (27e, 1-1) a égalisé pour les Saoudiens. En seconde période, les Brésiliens ont fait la différence par Richarlison (76e, 90e+3). Grâce à ce doublé, l'attaquant d'Everton a pris la tête du classement des buteurs avec 5 goals.

La Côte d'Ivoire avait besoin d'un point contre l'Allemagne pour se qualifier et elle l'a obtenu (1-1). A Miyagi, les buts sont tombés en seconde période. Les Ivoiriens ont ouvert la marque sur un autogoal de Benjamin Henrichs, le milieu de Leipzig, (67e, 0-1) et les Allemands ont égalisé par Eduard Lowen (73e). Mais ce but du milieu de Bochum n'aura pas aidé la Mannschaft à se qualifier.

Dans le groupe B, la Corée du Sud n'a pas ménagé le Honduras à Yokohama 6-0. Les Guerriers Taegeuk ont rapidement jeté les bases de leur succès en transformant deux penalties par Ui-jo Hwang (12e, 1-0) et Du-Jae Won (19e, 2-0) Par la suite, la formation asiatique a géré son avance d'autant plus facilement que le défenseur hondurien Carlos Melendez (38e) s'est fait exclure (38e). Bien placé dans le rectangle, le Bordelais Ui-jo Hwang a profité d'un rebond pour placer le ballon dans l'angle du but (45e+5, 3-0). À la reprise, le Hondurien Christopher Melendez a commis un penalty transformé par Ui-jo Hwang (52e, 4-0). Cela n'a pas calmé l'ardeur des Coréens, qui ont alourdi la marque par Jin-Ya Kim (64e, 5-0) et l'ailier de Valence Kang-In Lee (82e, 6-0).

A Sapporo, le duel décisif entre la Roumanie et la Nouvelle-Zélande s'est soldé par un partage sans but. Les deux équipes terminant à égalité, les Néo-Zélandais ont pris la deuxième place grâce à une meilleure différence de buts: 0 contre moins 3 pour les Roumains.

L'issue des groupes A et C sera connue ce mercredi après-midi.