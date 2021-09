Le chef de mission de la Paralympic Team Belgium avait pronostiqué dix médailles, la Belgique rentre au pays avec quinze.

Chef de mission de la Paralympic Team Belgium, Olek Kazimirowski se montrait satisfait du bilan de ses athlètes à Tokyo avec quinze médailles décrochées (4 d’or, 3 d’argent et 8 de bronze).

Vous aviez pronostiqué dix médailles pour la Belgique, c’était un mauvais calcul ou de la prudence ?

“On n’est pas des mauvais pronostiqueurs. On a voulu être prudent pour deux raisons. La première, c’était pour ne pas mettre trop de pression sur nos athlètes. On sait que quand les attentes sont trop hautes cela peut les perturber. La seconde, c’est qu’il faut se rappeler qu’il y a eu très peu de compétitions pendant 18 mois. La comparaison avec le niveau international était très compliquée à réaliser. On avait donc prévu dix médailles, ce qui représentait ce que nous pensions réellement faisable. On revient avec quinze médailles et nous sommes très contents.”

(...)