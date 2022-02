Les fédérations internationales "doivent tenir compte de la violation de la trêve olympique par les gouvernements russes et biélorusses et donner la priorité absolue à la sécurité des athlètes", a indiqué le CIO dans un communiqué. "Le CIO lui-même n'a aucun événement prévu en Russie ou au Bélarus."

De plus, le Comité exécutif demande que le drapeau de la Russie et du Bélarus ne soit hissé lors d'aucun événement sportif international et que l'hymne national de ces deux pays ne soit pas joué.