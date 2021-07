Shane McLeod est passé maître dans l’art de motiver ses troupes via des discours rassembleurs. Le technicien néo-zélandais de 52 ans touche souvent les Red Lions en plein cœur. Une nouvelle fois, il compte utiliser sa méthode pour conduire les champions du monde au titre olympique, le seul qui leur fait défaut. Voici comment il s’y prend. "Dans mon jardin, j’ai un endroit où je me détends de temps en temps. C’est là que me viennent les idées…"