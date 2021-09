Ce vendredi, à 18 h au Belfius Congress Center de l’Auditorium 44 à Bruxelles, le ou la président(e) et les 15 membres du conseil d’administration du COIB (7 néerlandophones, 7 francophones et 1 germanophone) seront élus lors de l’assemblée générale extraordinaire du Comité olympique belge. Deux personnalités s’affrontent pour succéder à Pierre-Olivier Beckers, qui fut le 10e président du COIB, pendant 17 ans (4 Olympiades, comme les Jeux de Tokyo, l’élection, prévue en 2020, a été reportée d’un an à cause de la crise du Covid) : l’ancienne judokate Heidi Rakels et l’ex-pongiste Jean-Michel Saive. Deux anciens Olympiens qui espèrent devenir ce soir le seigneur belge des anneaux…

Les 2 candidats à la présidence

Heidi Rakels (proposée par la LRB de judo)

Jean-Michel Saive (FRB de tennis de table)

Les candidats au CA

Groupe linguistique francophone (9 pour 7 places) : Sébastien Bonte (judo) ; Jean-Pierre Delchef (basketball) ; Dominique Gavage (athlétisme) ; Jean-François Hannosset (handball) ; Yves Henet (hockey) ; Pascal Mertens (canoë) ; Dominique Monami (Belgian Paralympic Committee) ; Joël Robin (shooting sport) ; Sylvie Ronsse (gymnastique)

Groupe linguistique néerlandophone (10 pour 7 places) : Christophe Delecluse (athlétisme) ; Lode Grossen (natation) ; Gijs Kooken (tennis) ; Tim Moriau (gymnastique) ; Emmanuel Rombouts (golf) ; Sven Serre (badminton) ; Gwenda Stevens (aviron) ; Patrick Van Campenhout (wushu) ; Tom Van Damme (ligue vélocipédique) ; Peter Van den Bossche (sailing federation)

Groupe linguistique germanophone (1 pour 1 place) : Didier Bonni (ski)