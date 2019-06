Les instances olympiques belges mettent les pendules à l'heure: elles demandent à nos politiques de voter pour l'heure d'été car elle permet de faire du sport, dehors, plus tard, sans éclairage, mais elle est également importante pour la sécurité et la visibilité de l'athlète.

Ce 21 juin signifie non seulement le début officiel des Jeux européens à Minsk, mais aussi le début de l'été. La saison idéale pour les sports de plein air, surtout grâce aux journées qui s’allongent.

Cependant, le passage à l’heure d'été n'est pas une évidence. Une discussion est en cours au niveau européen sur le fuseau horaire et l'heure d'été et d'hiver qui y est associée. En septembre 2018, par exemple, la Commission européenne a décidé de supprimer le passage semestriel de l'heure d'hiver à l'heure d'été en Europe. Il appartient désormais à chaque pays européen de décider, en concertation, bien entendu, de l'heure qui sera utilisée pour chaque pays : heure d'hiver ou heure d'été. Cette décision devrait être prise d'ici 2021.

Pour les premiers mois de l’été, le COIB aimerait attirer l'attention sur la voix du sport dans ce débat. L'avantage de l'heure d'été pour la Belgique va bien au-delà de la possibilité de profiter d'une terrasse pendant une période plus longue en été. Il est notable que le choix d'une période hivernale permanente serait préjudiciable à la pratique du sport, tant pour les sportifs amateurs que pour les sportifs de haut niveau. La valeur ajoutée d'une heure de soleil supplémentaire le soir est en effet très importante : elle augmente non seulement la possibilité de faire du sport l'été, mais elle est également importante pour la sécurité et la visibilité de l'athlète en question.

En outre, la disponibilité des infrastructures sportives est également importante. Moins de lumière du jour en soirée augmente la demande d'installations sportives en salle et donc la pression sur les salles de sport disponibles. Des aspects tels que la consommation d'énergie de ces salles de sport et les coûts énergétiques associés à l'éclairage ou à la climatisation doivent également être pris en compte.

Par ailleurs, l'Eurobaromètre, qui a recueilli des données sur notre comportement sportif en 2017, a déjà montré que le Belge moyen fait principalement du sport de plein air (42%), une proportion qui est en hausse. Compte tenu des avantages importants pour l'exercice physique et la pratique sportive, la limitation de la lumière du jour le soir aurait un impact négatif sur le nombre d'heures d’entraînement et donc indirectement sur divers aspects tels que la santé et la cohésion sociale.

Par conséquent, le COIB demande explicitement aux négociateurs de tenir compte du secteur sportif et des loisirs lorsqu'ils déterminent leur position pour la Belgique et ensuite lorsqu'ils déterminent le choix final.

En attendant, profitez de l'été !