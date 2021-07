Les Belges seront présents dans neuf sports. Bien entendu le cyclisme sur route masculin retiendra l'attention avec les très attendus Wout van Aert et Remco Evenepoel, candidats potentiels au podium, mais aussi le dernier champion olympique Greg Van Avermaet sacré il y a cinq ans à Rio. Tiesj Benoot et Mauri Vansevenant complètent l'équipe des cinq sélectionnés belges tout au long des 234 km de l'épreuve et de ses 4865 mètres de dénivelé positif.

Les Red Lions, champions du monde, auront auparavant lancé leur tournoi de hockey face aux nouveaux champions d'Europe, les Pays-Bas, dans une rencontre importante mais non décisive puisque jouée dans le cadre de la phase de groupes.

Jessie Kaps disputera la première compétition qui attribuera une médaille : le tir à la carabine à air à 10 mètres féminin. Autre compétition où le titre est immédiatement en jeu samedi l'haltérophilie dans la catégorie des moins de 49 kg dames avec Nina Sterckx. Le judoka Jorre Verstraeten (-60 kg) disputera la compétition des super-légers (-60 kg).

Plusieurs autres sports n'abordent que leur phase préliminaire. Ce sera le cas de l'aviron. Les rameurs Tim Brys et Niels Van Zandweghe tenteront d'accrocher un billet direct pour les demi-finales dans l'épreuve du deux de couple poids légers. En cas d'échec, ils reviendront dimanche disputer les repêchages.

En tennis, le double messieurs Sander Gillé-Joran Vliegen débutera contre les Néerlandais Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer, têtes de série N.8. Le double dames, formé de la N.1 mondiale de la spécialité Elise Mertens et sa nouvelle partenaire pour l'occasion Alison Van Uytvanck, affrontera un peu plus tard et là encore au 1er tour les Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez Navarro.

Les cavaliers de dressage Laurence Roos, Domien Michiels et Larissa Paulius verront leur compétition débuter par le Grand Prix comptant tant pour le classement pas équipes qu'individuel. La seconde journée de cette épreuve est prévue dimanche.

Le basket 3x3 masculin, nouvelle discipline olympique, verra les Belges jouer leurs deux premières rencontres du round robin face à la Lettonie et en fin de soirée face au Japon.