Avec en 'sparring partner' de luxe le double poids légers de Tim Brys et Niels Van Zandweghe, déjà qualifié pour les JO, l'équipage composé de Ruben Claeys et Pierre De Loof s'est montré le plus rapide de la journée, s'érigeant comme la combinaison la plus probable pour défendre la Belgique dans cette catégorie lors de la régate de qualification olympique.

En matinée, le duo Claeys/De Loof, s'est imposé, en 6:35.87, résistant in extremis, pour 9 centièmes, au retour de Brys et Van Zandweghe (6:35.96). Auteure d'une 8e place au dernier Euro de Poznan, l'équipe composée du Brugeois Pierre De Loof et du Gantois Ruben Claeys, respectivement 3e et 4e de l'épreuve du skiff samedi, possède donc les meilleures cartes pour être sélectionnée en vue de la régate de qualification olympique (15-17 mai), à Lucerne (Sui), où les deux derniers tickets pour Tokyo seront attribués. La combinaison des deux meilleurs skiffeurs de samedi, Ward Lemmelijn et Tristan Vandenbussche dans l'ordre, ont eux manqué de cohésion en double, terminant 4e à 18 secondes des vainqueurs.

Dans l'après-midi, les autres associations chez les poids lourds n'ont pas vraiment convaincu. Tant De Loof et Lemmelijn, 3e, que Claeys et Vandenbussche, 4e, se sont en effet montrés moins rapides que les deux duos de poids légers. Brys et Van Zandweghe ont mené la course en tête de bout en bout, signant un chrono de 6:39.49, devant les champions d'Europe espoirs Tibo Vyvey et Marlon Colpaert (6:44.25).

Seul équipage chez les dames, le double U23 de Mazarine Guilbert et Caitlin Govaert devra lui aussi attendre les décisions de la commission technique de la fédération. Celle-ci composera en effet courant de la semaine prochaine les sélections en vue des régates de qualification pour les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe et les manches de la Coupe du monde.