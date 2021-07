Detry et Pieters rêvent de remporter une médaille sur les greens du Kasumigaseki GC.

Thomas Detry et Thomas Pieters peuvent-ils offrir une médaille à la Belgique lors du tournoi de golf qui débute dans la nuit de mercredi à jeudi sur le parcours du Kasumigaseki GC ? L’hypothèse n’est pas improbable. Avec seulement 60 joueurs au départ (en général deux par pays), les duettistes belges figurent parmi les vrais outsiders. D’autant que de nombreux cadors du swing mondial ont renoncé au voyage. Aux forfaits volontaires de Dustin Johnson, Louis Oosthuinzen, Lee Westwood, Adam Scott ou Sergio Garcia se sont ajoutés ceux du n° 1 mondial Jon Rahm et de Bryson DeChambeau, récemment contrôlés positifs au Covid. Certes, avec Collin Morikawa (lauréat du British Open), Justin Thomas ou Hideki Matsuyama (dernier vainqueur du Masters d’Augusta et héros local) en têtes de liste, le plateau reste de premier ordre. Mais on se dit que nos deux Thomas, ultra-motivés, pourraient brouiller les cartes !

(...)