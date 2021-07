Même à l'autre bout du monde, à quelques jours du début des Jeux olympiques, les athlètes belges pensent aux victimes des récentes inondations qui ont touché une grande partie du pays la semaine dernière. Ce mardi, les athlètes du Team Belgium se sont rassemblés pour observer une minute de silence en mémoire aux victimes.

Sur ses réseaux sociaux, Remco Evenepoel a également tenu à envoyer un message de soutien aux sinistrés.

Dans les deux langues, le jeune cycliste explique avoit été marqué par les images des récentes intempéries dans un message vidéo : "Ches Belges, je suis vraiment derrière vous dans ces moments difficiles. Vous êtes tous dans mes pensées", a-t-il débuté son message sur Instagram, "J'ai suivi les nouvelles par les réseaux sociaux et c'est vraiment triste de voir la situation dans certaines régions du pays après les inondations. Je publie ce petit message pour dire que vous êtes dans mes pensées et que je vous soutiens au maximum."

Engagé sur la course en ligne et le contre-la-montre, le jeune cycliste se battra pour apporter un peu de bonheur aux sinistrés : "Ici, à Tokyo pour les Jeux olympiques, je peux déjà dire qu'on va faire le maximum pour vous. Et on va aller chercher le maximum pour vous montrer que vous n'êtes pas seuls. Bon courage et à bientôt."