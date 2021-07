Sixième et neuvième. Tels sont les résultats de nos deux compatriotes, Wout Van Aert et Remco Evenepoel à l'issue du contre-la-montre olympique. Des résultats loin des attentes de la délégation belge qui espérait une voire deux médailles dans cette discipline.Un résultat qui n'était pas non plus au goût du journaliste néerlandophone, Hans Vandeweghe, envoyé spécial du Morgen, qui a directement commenté sur Twitter : "Sixième et neuvième dans le contre-la-montre, puis-je appeler cela une déception de haut vol ?", avant de compléter dans un second tweet : "Je vous demande pardon : j'ai toujours voulu minimiser le battage médiatique dans l'émission De Tribune sur le nombres de médailles que nous allions récolter. La même chose dans le journal. Mais si vous dites ce genre de choses, vous êtes traité de pessimiste. De toute façon, ce n'est jamais juste."Mais le mal était fait car la petite déclaration n'est pas passée inaperçue et les principaux intéressés ont directement réagi. Tout d'abord Wout Van Aert qui a directement répondu de manière ironique par un simple : "Désolé, Hans", sur Twitter.Quelques instants plus tard, c'est le père qui a réagi de manière émouvante : "J'espère que vous ne vivrez jamais cela avec votre propre enfant ! Je suis un papa fier ! Il y a 8 mois, nous devions aider Remco pour aller aux toilettes ! Et maintenant il décroche une belle 9e place aux JO, que vous trouviez cela beau ou pas."

Voila qui est dit...