Marc Ledoux devra remporter le dernier tournoi qualificatif de tennis de table pour participer à ses cinquièmes Jeux ou espérer une wild-card.

Présent sur le circuit international de tennis de table depuis plus de quinze ans, le Hennuyer Marc Ledoux s’est fixé à 35 ans un dernier objectif. Lequel ? Participer à Tokyo à ses cinquièmes Jeux paralympiques. Pour y parvenir, celui qui est classé B2 chez les valides devra sortir vainqueur d’un dernier tournoi de qualification qui se déroulera en Slovénie du 3 au 5 juin ou espérer que la demande de wild-card introduite par la Belgique le concernant reçoive une réponse favorable.

"Seul le vainqueur de ce tournoi décrochera un ticket direct pour Tokyo , explique le pongiste hémiplégique. Mais la Belgique a demandé une wild-card me concernant au cas où. Il faut savoir que dans le classement de mars 2020 j’étais qualifié pour les Jeux mais pas dans celui d’avril qui était pris en compte. En fait, lors du dernier Open en mars disputé en Espagne, je me suis aligné malade et j’ai encaissé des contre-performances. J’avais de la température mais je ne voulais pas abandonner car sinon je perdais d’office des points. Cela m’a fait descendre au classement. Je suis passé de la 11e place mondiale à la 14e. Je suis donc réserviste pour les Jeux.

