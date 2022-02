Dans une épreuve dont elle est vice-championne du monde en titre, Hanne Desmet, qui a connu des débuts olympiques inespérés sur 500 m avec une 5e place finale, ne devra pas se laisser piéger ce mercredi dans une course s’annonçant relevée. La Canadienne Courtney Sarault (5e au ranking mondial), la Sud-Coréenne Kim Alang (14e) et la Japonaise Sumire Kikuchi (29e) seront, en effet, ses adversaires dans la sixième des huit séries, où notre compatriote sera placée au couloir 4, a priori le moins favorable. Les deux plus rapides de chaque série et les quatre meilleurs temps parmi les athlètes figurant à la 3e place seront qualifiés pour les quarts de finale qui auront lieu vendredi, tout comme l’attribution des médailles.