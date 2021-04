En raison de la pandémie, le COIB a dû se réinventer. Le Catwalk to Tokyo qui devait avoir lieu dans le Skyhall de Brussels Airport a été annulé. Notre comité olympique a donc opté pour une alternative : un clip vidéo époustouflant, plein d’effets spéciaux dans lequel nos athlètes de haut niveau présentent les collections des "fashion partners" du Team Belgium. Le clip a été lancé ce dimanche.

Dans ce clip, le Team Belgium s’éloigne des fondamentaux du sport de haut niveau l’espace d’un instant, nos élites belges troquent leur maillot respectif contre des tenues plus élégantes. Jaouad Achab, Cynthia Bolingo, Felix Denayer, Nina Derwael, Simon Gougnard, Kyara Linskens, Marjorie Carpréaux, Emma Plasschaert, Greg Van Avermaet, Charline Van Snick, Julien Watrin, Anne Zagré et les athlètes paralympiques Roger Habsch, Gitte Haenen et Bruno Vanhove se transforment en véritables acteurs et présentent, dans cette vidéo, la tenue officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020.

“Ce clip vidéo montre que le COIB entre dans la dernière ligne droite jusqu’au 23 juillet, date qui marquera le coup d’envoi du plus grand événement sportif au monde dans le Stade national du Japon", commente Pierre-Olivier Beckers, le président du COIB. "Ensemble avec nos partenaires, j’espère que nos élites pourront se surpasser à Tokyo et nous faire rêver avec des performances fantastiques. Je tiens encore à souhaiter à tous nos athlètes une parfaite préparation et à remercier ici tous nos partenaires pour leur soutien. À Tokyo, chaque médaille belge, chaque top performance belge sera aussi un peu la leur.”





Un ensemble de style, de qualité et de confort

La marque Caroline Biss habillera les athlètes féminines pour toutes les activités officielles off court notamment lors de la cérémonie d’ouverture. La collection se compose de cinq tenues différentes, allant de la robe glamour au tailleur-pantalon. La marque Scabal, reconnue pour son savoir-faire, prendra en charge le côté masculin lors des événements officiels. La collection est élégante et confectionnée dans les tissus les plus confortables.

Ambiorix qui représente la qualité, le confort et le design depuis 125 ans, sera le fournisseur olympique pour les chaussures.

De la lingerie de grande qualité a également été sélectionnée. Le fabricant Van de Velde, la société derrière PrimaDonna, va concevoir la lingerie pour les athlètes féminines. Grâce à PrimaDonna Sport, une collection de soutiens sportifs à la mode avec un excellent maintien, PrimaDonna apporte également son support aux athlètes pendant leur pratique sportive.

Le Woody Group (Gand) fournira les sous-vêtements aux athlètes masculins, avec sa marque bien connue de sous-vêtements et de pyjamas, Woody. Collection uniquement conçue à partir de matières de première qualité qui garantissent un excellent confort et une grande facilité d’entretien.

Peak habillera les athlètes pendant le voyage, dans le village olympique et lors des cérémonies de remises de médailles.

Avec les valises Samsonite, le Team Belgium voyagera avec style cet été vers les Jeux Olympiques de Tokyo. À l’occasion des Jeux Olympiques, Samsonite personnalise son iconique valise C-Lite pour le Team Belgium. Cette valise Made in Europe offre une meilleure expérience de voyage grâce aux roues doublées et à la poignée plus longue. La valise est légère, extrêmement confortable et rendra le voyage à Tokyo encore plus agréable. De plus, le Team Belgium contribue à une planète plus propre avec cette valise, la doublure est en Recyclex, un tissu fabriqué à partir de bouteilles en plastique 100% recyclées.

“Notre focus, c’est plus que jamais le sport de haut niveau", indique Philippe Vander Putten, CEO du COIB. "Nous voulons plus d’athlètes belges dans le top mondial aux Jeux Olympiques. De cette façon, nous pourrons montrer au monde l’image d’un pays qui gagne. Mais pour atteindre notre objectif, nous avons besoin de l’aide de tous. Les Communautés, les partenaires institutionnels, les fédérations sportives, les entreprises et les supporters!”

Et nos athlètes paralympiques n'ont pas été oubliés. “Je remercie le COIB pour sa précieuse collaboration dans la réalisation de ce clip vidéo", explique Anne d’Ieteren, présidente du Belgian Paralympic Commitee. "Celui-ci permet aux athlètes olympiques et paralympiques de mettre le très bon travail de nos partenaires en valeur. Tous ensemble, nous comptons sur nos athlètes pour se distinguer lors de leurs compétitions respectives et porter haut les couleurs de la Belgique à Tokyo. Avec tous nos partenaires, nous leur souhaitons beaucoup de succès dans cette dernière ligne droite avant les Jeux.”

Derrière ce clip vidéo, se trouve la société de production De Mensen, leader du marché en Flandre pour la production d’émissions de télévision comme Reizen Waes, Blokken et des séries fiction comme Beau Séjour, Professor T. et Undercover.