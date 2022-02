Plus que le froid, particulièrement piquant avec un ressenti de -25°C dans le stade de biathlon et qui a d’ailleurs incité les sportifs à appliquer des bandes autocollantes sur leur nez et leurs pommettes afin d’éviter les brûlures pendant l’épreuve, c’est surtout le vent qui a joué un rôle important lors de certaines compétitions ce samedi, laissant présager de ce qui va sans doute se passer pendant une bonne partie des trois semaines à venir.