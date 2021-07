Le monde du tennis se déchire depuis des années pour déterminer qui est le "Greatest of all time". En fonction des critères, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont cités. Si le palmarès du Serbe sera le plus beau, il est le moins aimé du public.

Paradoxalement, c’est aux JO de Tokyo qui se jouent à huis clos qu’il a pu mesurer son immense cote de popularité auprès de ses semblables. À Tokyo, le roi c’est Djoko. Sur le terrain, il règne en maître. Sans surprise.