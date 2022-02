Faut-il être "givré" pour pratiquer le skeleton ? C’est la question qui revient le plus souvent lorsqu’on évoque ce sport qui tire son nom de l’aspect "osseux" de la luge d’un genre nouveau qui avait fait son apparition en… 1892. Eh oui ! Il est le plus ancien des trois sports de glisse (avec la luge et le bobsleigh) figurant au programme des Jeux olympiques d’hiver. Déjà présente en 1928 puis en 1948 à Saint-Moritz, la discipline a dû attendre 2002 et l’apparition de pistes homologuées avant de revenir aux JO en 2002. Et si avec six médailles en jeu, c’est le sport qui compte le moins d’épreuves, le skeleton n’en reste pas moins une véritable attraction par son caractère unique et spectaculaire, une prise de risques… calculés de la part de concurrents évoluant la tête en avant, sur cette luge sans frein et frôlant la glace à des vitesses très élevées. Même si, dans ce domaine, les deux autres sports de glisse sont plus "rapides", en raison de quelques subtilités liées au matériel…