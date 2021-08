Habitué à donner un coup de fil aux médaillés paralympiques, le roi Philippe a dû faire installer en urgence une ligne directe entre son palais et Tokyo de lundi soir à mardi soir. En effet, en l’espace de 24 heures, la délégation belge a récolté la bagatelle de sept médailles. Une razzia exceptionnelle réalisée par nos athlètes qui ont répondu aux attentes placées en eux. Certains favoris dans leur discipline ont répondu présent et d’autres ont créé la surprise. Retour sur un enchaînement de folie.

1) Manon Claeys, BRONZE (DRESSAGE, FREESTYLE): "Je ne m’attendais pas à cela"

Parfois la pièce tombe du mauvais côté, parfois elle tombe du bon. Et pour Manon Claeys, c’est la deuxième option qui s’est produite lors du freestyle en dressage (grade 4). Alors qu’elle avait terminé son concours et qu’elle était persuadée de terminer quatrième car il restait un bon concurrent derrière, la cavalière de 35 ans a été surprise de se voir classée troisième à la fin de l’épreuve : "J’étais convaincue que je serais quatrième. Je ne m’attendais absolument pas à ça. Je suis sans voix et cela n’arrive pas souvent. Je suis généralement bavarde. Il se peut aussi qu’il y ait eu des erreurs dans l’exercice du dernier concurrent. Mon cheval était aussi un peu fatigué, mais cela peut arriver à d’autres aussi. C’est fou que j’obtienne deux médailles à mes premiers Jeux paralympiques. Je vais continuer à travailler dur pour Paris. D’ici là, j’aurai un problème de luxe car j’aurai alors trois chevaux. On ne sait jamais, ce sont des animaux. Ils peuvent aussi se blesser et ainsi j’ai un joker dans ma manche."

2) Michèle George, OR (DRESSAGE, FREESTYLE): "Je suis fière pour la Belgique"