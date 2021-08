À cause du coronavirus, les Australiens ont préparé les Jeux olympiques à l’écart du reste du monde. Ils ont affronté la Nouvelle-Zélande à plusieurs reprises, mais ils n’ont plus beaucoup croisé la route des nations européennes ou sud-américaines depuis plus de deux ans. Cette préparation inédite n’a pas trop déstabilisé les protégés de Colin Batch, l’ancien entraîneur des Red Lions.

"Nous avons eu une très bonne préparation, confirmait Jacob Whetton. Ne pas avoir joué face à des pays européens aurait pu être un inconvénient, mais nous avons vu beaucoup de leurs matchs."



(...)