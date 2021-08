Les USA se sont imposées 79 à 59 dominant très largement les championnes d'Europe pour se hisser en finale face au vainqueur de l'autre demi-finale opposant, à 13h00, heure belge, la France au Japon, tombeur des Belgian Cats en quarts de finale mercredi (86-85).

Les basketteuses américaines alignent ainsi une 54e victoire de suite aux Jeux Olympiques et visent une 7e médaille d'or de suite, la 9e de leur histoire. Pour Diana Taurasi, 39 ans, et Sue Bird, 40 ans, l'objectif est de décrocher un 5e titre olympique.

Comme à leur habitude, les Américaines ont démarré tambour battant leur match, créant un écart quasi rédhibitoire (25-12) dès la fin du premier quart-temps. Et comme d'habitude, ce sont leurs intérieures qui ont fait le plus de dégâts, Breanna Stewart (12 pts, 10 rbds) et Britney Griner (15 pts, 12 rbds), les deux coéquipières d'Emma Meesseman à Ekaterinbourg. La shooteuse Chelsea Gray a aussi contribué (14 pts). Comme elle, la capitaine Sue Bird, porte-drapeau de Tea USA lors de la cérémonie d'ouverture, a trouvé deux fois la mire à longue distance (8 pts).

La Serbie, championne d'Europe à Valence fin juin, déjà médaillée de bronze à Rio en 2016, tentera d'ajouter une deuxième médaille olympique à son palmarès face, donc, soit à la France, soit au Japon.

Eliminées en quarts de finale par les Japonaises, les Belgian Cats termineront le tournoi à la 7e place pour leur première participation aux Jeux Olympiques.