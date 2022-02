Armand Marchant occupe la 24e position et Dries van den Broecke la 27e à l'issue de la première manche du slalom en ski alpin, mercredi, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Sam Maes est lui parti à la faute et est éliminé. L'Autrichien Johannes Strolz trône en tête avant la deuxième manche. Dossard N.24, Armand Marchant, qui a reçu le feu vert des médecins mardi après une blessure à la cheville, a terminé le parcours en 56.13. Dries van den Broecke, parti avec le dossard N.40, a réalisé un temps de 56.77. Les deux Belges pointent à respectivement à 2.21 et 2.85 du leader, l'Autrichien Johannes Strolz, auteur d'un chrono de 53.92.

Strolz devance de peu deux Norvégiens, Henrik Kristoffersen (+0.02) et Sebastian Foss-Solevaag (+0.06). Le Suisse Loïc Meillard suit à 30/100e devant l'Allemand Linus Strasser (+0.33) et le Français Clément Noël (+0.38). Le suspense reste total, car pas moins de douze skieurs se tiennent en moins de 90/100e.

Le tracé, dessiné par l'entraîneur autrichien Marko Pfeifer, a piégé le Norvégien Lucas Braathen, leader de la Coupe du monde de la discipline, et l'Autrichien Manuel Feller, troisième de ce classement.

Sam Maes, le troisième Belge engagé, est lui aussi parti à la faute, après le troisième temps intermédiaire.

Marchant, 24 ans, dispute ses premiers Jeux. Porte-drapeau de la Belgique lors de la cérémonie d'ouverture, il avait dû faire l'impasse sur le super G et le géant en raison d'une blessure à la cheville.

Van den Broecke, 26 ans, vit également sa première expérience olympique. Il n'avait pas terminé le géant dimanche.

Maes, 23 ans, était déjà parti à la faute lors du slalom géant. A Pyeongchang, en 2018, il avait fini 32e du slalom géant et n'avait pas terminé le slalom.

La seconde manche commencera à 6h45 heure belge.