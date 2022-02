Après avoir signé un chrono de 1:02.35 lors du premier run où elle avait pris une 6e place provisoire, Meylemans a réalisé son deuxième run en 1:02.92 pour un chrono total de 2:05.27. Elle a donc chuté à la onzième place à 93 centièmes de l'Australienne Jaclyn Narracott qui occupe la tête.

Narracott a réalisé un chrono total de 2:04.34 et compte respectivement 21 et 23 centièmes de seconde d'avance sur les Allemandes Hannah Neise et Tina Hermann.

Les troisième et quatrième runs sont prévus samedi à 13h20 et 14h55 heure belge.

Meylemans, 25 ans, a vécu des jours riches en émotions depuis son arrivée à Pékin. Testée positive au coronavirus, elle avait été placée en quarantaine. Alors qu'elle pouvait rejoindre le village olympique à Yanqing, elle avait été emmenée dans un autre hôtel-quarantaine avant de pouvoir finalement revenir au village olympique. Mercredi, elle s'était également blessée aux ischio-jambiers.

Loena Hendrickx fait abstraction de l'affaire Valieva: "Je me concentre sur moi"

La patineuse artistique belge Loena Hendrickx ne se préoccupe pas de l'affaire Kamila Valieva, contrôlée positive lors d'un test antidopage fin décembre. "Je me concentre uniquement sur moi-même", a-t-elle confié après son entraînement vendredi aux Jeux Olympiques de Pékin.

"C'est dommage que cela arrive dans notre sport mais je ne m'occupe pas de cela. Ce que les autres font, cela les regarde. Cela ne va rien changer à ma prestation. Je reçois beaucoup de messages de Belgique à ce sujet mais j'essaye de ne pas réagir. Je veux avant tout faire deux bons programmes, c'est le plus important", a ajouté Hendrickx.

Si Valieva venait à être suspendue, l'habitante d'Arendonk pourrait ainsi récupérer la médaille de bronze à l'Euro où la Russe avait été championne d'Europe. "Je m'occuperai de cela plus tard. Je veux d'abord me concentrer sur ce qui arrive ici. C'est bien plus important que de penser au passé."

Avant son entrée en lice le 15 février prochain, Hendrickx continue de se préparer de manière intensive. "J'ai un bon sentiment", a-t-elle assuré. "J'ai réalisé un sans-faute sur mon programme court aujourd'hui (vendredi, ndlr.) à l'entraînement et je dois utiliser cette confiance pour la compétition. J'ai hâte d'y être."

Hendrickx, 22 ans, va participer à ses deuxièmes Jeux Olympiques. Elle avait terminé à la 16e place à Pyeongchang en 2018.