Bart Swings qualifié pour la finale du départ groupé

Bart Swings s'est qualifié pour la finale du départ groupé (mass-start) de patinage de vitesse, samedi aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Le Louvaniste, vice-champion olympique de la mass-start il y a quatre ans aux Jeux de Pyeongchang, a terminé 2e de la première demi-finale, derrière le Norvégien Kristian Ulekleiv. Le Chinois Zhongyan Ning a pris la 3e place.

Le Néerlandais Sven Kramer, quadruple champion olympique en patinage de vitesse, a pris la 7e place et s'est aussi qualifié, lui qui dispute à 35 ans la dernière course de sa carrière.

Chaque demi-finale comporte quinze patineurs, les huit premiers de chaque demie seront qualifiés pour la finale, prévue samedi à 9h30 (HB).

Le départ groupé, mini-marathon de seize tours, est la dernière épreuve à laquelle participe Swings en Chine. Il s'était auparavant classé 7e du 5000 m, 13e du 1500 m et 10e du 10.000 m.

Ski de fond: le 50 km (avec Thibaut De Marre) réduit à 30 km et reporté d'une heure

Le 50 km de ski de fond des Jeux Olympiques de Pékin a été raccourci et reporté d'une heure à cause des conditions météo, a indiqué samedi la Fédération internationale de ski (FIS) samedi. Le parcours a été réduit à 30 km, tandis que le départ, prévu à 14h locales (7h heure belge) a été reporté d'une heure à 15h00 (8h heure belge). "En raison des forts vents et en conséquence des conditions extrêmes dans lesquelles va se dérouler la course, la distance initialement prévue de 50 km a été réduite à 30 km", indique le communiqué de la FIS et des organisateurs des JO 2022. "La décision a été prise pour assurer la sécurité des sportifs et pour réduire le temps qu'ils passeront exposés à des conditions extrêmes".

Un Belge, Thibaut De Marre, est inscrit dans cette épreuve-reine du ski de fond, équivalent du marathon en athlétisme pour son prestige. Le 50 km, devenu 30 km, doit servir d'explication finale entre les deux stars du ski de fond, le Russe Alexander Bolshunov et le Norvégien Johannes Klaebo, quatre médailles, dont deux titres, chacun durant ces Jeux.

Il s'agit de l'avant-dernière course de ski de fond au programme des Jeux de Pékin, avant le 30 km femmes qui refermera dimanche les épreuves des JO 2022. La FIS a indiqué que le programme du 30 km damess pourrait également être adapté.