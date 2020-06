La délégation belge À J-400 de Tokyo… 2021, ils sont 76 à avoir satisfait aux critères établis par le CIO.

Athlétisme > 18

Six athlètes ont décroché leur ticket olympique sur le plan individuel en signant le minimum dans leur discipline. Particularité : Nafi Thiam a rempli le critère à l’heptathlon, à la hauteur et à la longueur ! Mais il va de soi que la Namuroise optera pour les épreuves combinées, dont elle est championne olympique en titre. Pour ce qui est des relais, ils se sont qualifiés en atteignant la finale lors du Mondial 2019, à Doha. Partant du principe que notre relais mixte sera composé de Tornados et de Cheetahs (et avec les réservistes…), on ajoute 12 athlètes, soit 18.

Isaac Kimeli (5 000 m > 13.13.02)

Ben Broeders (perche > 5,80 m)

Bashir Abdi (marathon > 2h04.49)

Koen Naert (marathon > 2h07.39)

Hanne Claes (400 m haies > 55.25)

Nafi Thiam (heptathlon > 6 819 pts hauteur > 2,02 m longueur > 6,86 m)

4x400 m H (> 6), F (> 6), Mixte, (finalistes CM)

Aviron > 2

En remportant la finale B du Mondial 2019, à Ottensheim, et donc en se classant septièmes, le Gantois Tim Brys et le Brugeois Niels Van Zandweghe sont qualifiés en deux de couple poids légers. Ils sont donc 2.

Tim Brys, Niels Van Zandweghe (> septièmes CM)

Basket-ball > 12

Les Belgian Cats se sont brillamment qualifiées lors du Tournoi pré-olympique F, du 6 au 9 février, à Ostende, avec le Canada, le Japon (qualifié d’office) et la Suède.

Belgian Cats (> 12)

Canoë-kayak > 2

En terminant au pied du podium lors de la finale A du Mondial 2019, à Szeged, les Limbourgeoises Hermien Peters et Lize Broekx sont qualifiées en K2 500 m et, de facto, en K1. Elles sont donc 2.

Hermien Peters, Lize Broekx (> quatrièmes CM)

Cyclisme (route) > 8

Champion d’Europe et vice-champion du monde en contre-la-montre, Remco Evenepoel a doublement rempli les critères de sélection. Il est d’ailleurs le seul dans ce cas… Pour nos autres représentants, le sélectionneur national, Rik Verbrugghe, en dévoilera les noms en juin 2021, étant entendu qu’ils seront au maximum 5 chez les hommes et 3 chez les femmes. Donc, 8 au total.

Belgique H > 5 (dont 2 clm) et F > 3

Équitation > 6

La Belgique s’est qualifiée en décrochant son premier titre européen en saut d'obstacles par équipes, en 2019, à Rotterdam. Nos cavaliers sacrés (Pieter Devos, Jos Verlooy, Grégory Wathelet, Jérôme Guery) sont donc 4, mais les noms définitifs de nos sélectionnés pour les Jeux ne seront connus qu'en juin 2021… En concours complet et en dressage, notre pays dispose également d'une place de quota, pour laquelle on évoque les noms de Karin Donckers (concours complet) et Laurence Roos (dressage).

Belgique (première CE)

Gymnastique > 5

Emmenée par sa… future championne du monde aux barres asymétriques, Nina Derwael, l’équipe féminine belge s’est classée dixième du Mondial 2019, à Stuttgart, et a ainsi décroché sa sélection. Elles sont donc 5 (4 + 1 réserviste). Le choix, cornélien, de celles qui accompagneront Nina reviendra aux entraîneurs, Marjorie Heuls et Yves Kiefer. Par ordre alphabétique, il y a : Maellyse Brassart, Margaux Daveloose, Julie Van Damme et Jade Vansteenkiste, sans oublier Axelle Klinckaert.

Équipe féminine (4 + 1 = 5) (> dixième CM)

Hockey > 18

Champions du monde 2018 et d’Europe 2019, les Red Lions sont logiquement qualifiés pour Tokyo, où, après l’argent en 2016, à Rio, ils viseront l’or ! Ils sont donc 18, soit 16 + 2 réservistes…

Red Lions (16 + 2 réserves) (> premiers CM, premiers CE)

Natation > 2 (3 -1 )

Trois nageurs ont décroché leur ticket olympique sur le plan individuel en signant le minimum dans leur discipline, mais l’un d’eux (et non des moindres…) n’en sera pas. Vice-champion olympique du 100 m libre en 2016, à Rio, Pieter Timmers a déclaré forfait pour Tokyo, en 2021 !

Pieter Timmers (100 m lib. > 48.32)

Louis Croenen (200 m pap. > 1.56.35)

Fanny Lecluyse (100 m br. > 1.06.97, 200 m br. > 2.24.97)

Taekwondo > 1

Seul Jaouad Achab a réussi à intégrer le top 5 olympique, en - 68 kg, au terme de l’année 2019. Le taekwondo belge compte donc actuellement 1 seul qualifié…

Jaouad Achab (- 68 kg)

Voile > 1

Championne du monde 2018 en laser radial, Emma Plasschaert est la seule Belge actuellement assurée de sa participation. Donc, 1.

Emma Plasschaert (Laser Radial) (> première CM)