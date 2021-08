Après un début de match serré, les Japonaises s'envolaient à 30-18 en début de deuxième quart-temps. Les Belges étaient alors sans réponse face à l'intensité des Asiatiques, qui affichaient également une belle adresse sur les tirs à distance.



Mais les Cats ont serré les dents et sont parvenues à recoller et même à prendre l'avantage 37-39, grâce notamment à une grande Kim Mestdagh qui a mis 15 points sur la première mi-temps. Les dernières minutes du 2e quart-temps étaient très serrées mais la Belgique rentrait au vestiaire avec un petit avantage: 41-42.



La tension risque de monter d'un cran en deuxième mi-temps.





Un bon début de deuxième mi-temps



Les Cats remontaient sur le parquet avec de bonnes intentions et creusaient directement l'écart, jusqu'à +12, notamment grâce à une Emma Meesseman qui prenait ses responsabilités.



Les Japonaises remettaient alors de l'intensité pour se rapprocher à 57-62. Puis à 61-68 en fin de troisième quart temps.





Les Japonaises se rapprochent



Emma Meesseman inscrivait les deux premiers points du dernier quart temps, avant d'être relayée par Julie Allemand qui scorait en toute fin de possession pour répondre à un tir primé japonais. Mais la défense belge était approximative et les Japonaises se rapprochaient à -3 à 7 minutes de la fin de match.



Avec les mêmes ingrédients qu'en début de deuxième mi-temps, à savoir l'intensité et les tirs à distance, les Japonaises égalisaient à 72-72, puis 75-75. Un peu plus tard, Emma Meessemann permettait à la Belgique de reprendre quelques distances en deux possessions consécutives: 77-81.



Dans la foulée, Julie Vanloo commettait une faute antisportive qui permettait au Japon d'égaliser en deux temps: 81-81. Puis 83-83 à 45 secondes du terme, moment choisi par Julie Allemand pour obtenir deux lancers francs, qu'elle convertissait: 83-85. Mais Hayashi réussissait un trois points précieux à 14 secondes du terme.



La dernière possession des Cats était laborieuse et se terminait par un tir raté de Kim Mestdagh.