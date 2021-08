1. Éviter les USA. Si les Belges sont premières, elles ne pourront jouer que contre un deuxième ou troisième de groupe (et encore, pas du leur). Jouer les Américaines, c’est quasiment réserver un billet d’avion direct pour Bruxelles. Elles sont les seules que les Belges doivent éviter. Le tirage au sort sera logiquement plus clément avec les meilleures équipes de la phase de poule.

2. Ne pas avoir de regret. Dans la même optique, ne pas battre la Chine pourra rapidement engendrer des regrets en cas d’élimination. "Les coachs vont certainement calculer, mais pas nous", sourit Julie Allemand. Il faut tout faire pour avoir un quart abordable.

3. Se mettre en confiance. La Chine est un client. "Une équipe contre laquelle on a parfois gagné mais aussi parfois perdu", analyse Allemand. "Elles jouent ensemble depuis plusieurs années et ne font qu’évoluer." Battre une telle équipe et ne pas connaître la moindre défaite en phase de groupe leur permettra d’arrivées gonflées de confiance en quarts.