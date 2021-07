Les 3x3 Lions ont battu la Pologne 16-14 mardi lors de la phase de poules du tournoi olympique de Tokyo. C'est Thibaut Vervoort qui a inscrit le tir de la gagne alors qu'il restait moins d'une seconde à jouer. Les Belges terminent cette première phase avec un bilan de 4 victoires et 3 défaites. Ils prendront certainement part aux quarts de finale mais pourraient aussi filer directement en demi en fonction des résultats des matchs à venir en matinée. Les Belges débutent bien la partie en menant 2-0. Le match est assez physique avec cinq fautes sifflées en moins de deux minutes. Sur un panier à deux points avec la faute, Vervoort donne une avance de quatre points (6-2) après 2 minutes 30 de jeu. Avance creusée à 8-2 à la suite d'une faute antisportive de Michael Hicks.

Le même Hicks parvenait à réduire l'écart à 9-6 puis à 11-10, par deux fois sur un tir à deux points. Les Polonais poursuivaient sur leur lancée pour prendre les commandes à 12-11 avec moins de 3 minutes de jeu. Hicks encore lui scorait une nouvelle fois à longue distance (14-11).

Les Belgian Lions n'abandonnaient pas et Vervoort à son tour alluma à distance pour réduire la marque à 14-13 avec 1:30 à jouer. C'est Celis qui est parvenu à égaliser en récupérant son propre rebond avant de retenter sa chance, dos à l'anneau.

Mais le héros du match était bien encore Thibaut Vervoort. Alors que Michael Hicks tentait un dernier tir pour s'imposer dans le temps réglementaire, il loupait le coche. La Belgique a récupéré le ballon et avec moins d'une seconde à jouer, c'est Vervoort au-delà des 6m75 qui a planté le tir de la gagne.





Directement en demi-finale ?



Sur les huit équipes engagées, la Belgique pointe désormais provisoirement à la deuxième place synonyme de qualification directe pour les demi-finales aux côtés de la Serbie. Alors que les 3e, 4e, 5e et 6e devront passer par les quarts de finale. Le moment de vérité sera à 11h25, lors du dernier match de poule entre la Lettonie et les Pays-Bas. En cas de victoire lettonne, les Belges conserveront cette deuxième place. Ce serait un coup en or puisque cela leur permettrait de se reposer cet après-midi et d'éviter la Serbie en demi-finale.



Les 3x3 Lions seraient alors à une petite victoire d'une médaille inespérée. Les demi-finales et finales se disputeront ce mercredi.