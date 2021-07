Roger Lespagnard est l’homme qui se cache derrière les succès de Nafissatou Thiam. S’il lui faut peu de mots pour faire passer ses messages à la championne olympique, le Liégeois de 74 ans aime prendre la parole. Monologue.

La rencontre avec Nafi

"J’ai rencontré Nafi lors d’un meeting à Seraing. Elle sautait à la longueur et j’ai vu qu’elle avait ‘du pied’. Un athlète qui n’a pas ‘de pied’ ne sera pas bon pour faire des bonds. Or c’est fondamental. Elle avait déjà des grandes jambes mais, à l’inverse de la plupart des gens de grande taille, elle n’était pas lourde. Je la trouvais dynamique dans ses déplacements. Après, je suis allé boire un verre avec des amis et sa maman était là. Nafi l’accompagnait. L’année suivante, sa maman cherchait un entraîneur qui pourrait aider Nafi dans les épreuves combinées. Elle était première année cadette. Elle avait 13 ans. J’ai dit oui tout de suite."