Ses adversaires néerlandais, Jorrit Bergsma et Sven Kramer, respectivement neuvième et seizième, n'ont pas tari d'éloges au sujet du Belge à l'issue de la course. Jorrit Bersgma a été impressionné par le Louvaniste. "Swings a couru très fort aujourd'hui", a confié le Néerlandais. "Il peut tout faire et l'a démontré aujourd'hui."

Multiple champion du monde, Sven Kramer chaussait les patins pour la dernière fois samedi. Il abondait dans le même sens que son compatriote Bergsma au moment d'évoquer la course du nouveau champion olympique du départ groupé. "Nous avons essayé d'attaquer plusieurs fois, mais Bart a répliqué à chaque fois. Il était le seul à le faire. Il a ensuite remporté le sprint. Ça en fait un grand vainqueur."

"Je ne suis pas trop sentimental", a poursuivi Kramer, désormais à la retraite. "Aujourd'hui, j'étais surtout concentré sur la course. Mon sentiment est bon. J'ai eu une fantastique carrière. Ça reste une belle manière de terminer. Le sport de haut niveau est très difficile, cela en fait bien entendu partie."

Martin ten Hove, le coach de Swings : "Il m'a surpris après tout ce travail en tête"

La performance de Bart Swings a épaté son entraîneur Martin ten Hove. Durant les seize tours de course, Swings a souvent dû combler par lui-même les écarts sur les concurrents qui tentaient de s'échapper du peloton. "Avant la course, nous avions convenu de ne pas patiner derrière tout le monde mais finalement Bart a bouché chaque trou", a confié Ten Hove, aux anges. "C'est incroyable qu'il a remporté le sprint. Nous savions que Jorrit Bergsma et Sven Kramer allaient durcir la course mais cela a été à son avantage car il est en forme. Nous espérions que les autres sprinteurs soient dans le dur mais il ne fallait pas laisser filer les Néerlandais non plus."

Dans le dernier virage, Swings s'est bien positionné avant de faire la différence au sprint devant les Sud-Coréens Chung Jae-Won et Lee Seung-Hoon et l'Américain Joey Mantia. "Il a osé le faire et il a tout donné au sprint et cela lui a réussi. Il mérite amplement sa médaille d'or. Après tout ce travail en tête, je ne pensais pas qu'il était capable de battre Lee si facilement au sprint. Il m'a surpris là-dessus."

Pour se préparer au mieux pour ce grand rendez-vous, Swings et son staff sont arrivés à Pékin il y a trois semaines. "Il est difficile de rester affûté", a assuré le coach néerlandais. "Le 5.000 m était très décevant mais nous avons réussi à nous en relever. Je suis très fier. Bart est resté calme sous la pression et il était en excellente forme. Cette saison, nous avons énormément travaillé la vitesse. Nous avons aussi adapté ses patins pour qu'il supporte mieux des vitesses plus élevées. Cela a porté ses fruits."