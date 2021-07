Rétabli in extremis de sa blessure au tendon d’Achille, le Bruxellois, que nous avons rencontré au camp de base de Mito, se dit prêt à aider les Belgian Tornados si on fait appel à lui.

Et si Jonathan Borlée entrait en action en relais 4x400m lors de ces Jeux olympiques de Tokyo ? Alors que les épreuves d’athlétisme débuteront ce vendredi avec le relais mixte, le Bruxellois, qui n’a pas encore disputé la moindre course en individuel cette année et qui n’est pas qualifié sur 400m, assure qu’il sera prêt si l’on fait appel à lui. À Mito, nous l’avons rencontré pour en savoir plus sur sa condition actuelle.