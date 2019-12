Le président du COIB a réagi à son tour à une situation "incompréhensible"

Présent ce jeudi au stage multidisciplinaire du Team Belgium organisé à Belek, en Turquie, Pierre-Olivier Beckers, le président du Comité Olympique et Interfédéral Belge, nous a accordé un entretien dans lequel il déplore, notamment, le fait que l'équipe nationale de football ne pourra pas se produire devant son public lors de l'Euro 2020.

M. Beckers, les Diables rouges ne pourront pas bénéficier de l’avantage des matches à domicile durant le prochain championnat d’Europe de football. Quel est votre sentiment par rapport à cette situation ?

“C’est incontestablement une très grande déception ! Il est indispensable de posséder des infrastructures d’entraînement et de compétition de niveau international, pas uniquement pour le football mais pour d’autres sports également. Il est incompréhensible de se dire que les Diables rouges sont candidats au titre européen et qu’ils ne pourront jouer à domicile. Et il serait inconcevable, à mon sens, que dans la perspective des Jeux olympiques 2024 qui seront sans conteste les Jeux à domicile pour la Belgique, nous ne fassions pas des efforts importants en matière de développement et de renforcement des infrastructures sportives d’ici là. Sans cela on risquerait de passer à côté d’une immense opportunité de faire vivre la ferveur nationale.”

Cela implique fatalement des décisions politiques très rapides...

“Absolument ! Dans un premier temps, il a fallu arriver à un niveau de compréhension commune sur l’importance des performances et aujourd’hui, il faut comprendre que pour faire des performances, il faut des infrastructures aussi. Envoyer nos élites à l’étranger, au risque de les voir s’y perdre, n’est pas le meilleur moyen de faire rayonner le sport belge alors qu’on possède chez nous toutes les compétences nécessaires en matière de compétences scientifiques et de coaching.”