Après une année 2018 parsemée de nombreux succès, les athlètes paralympiques belges entament une saison 2019 essentielle dans leur route vers les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020.

Les athlètes paralympiques belges ont clôturé 2018 avec un bilan total de 20 médailles conquises lors des Championnats d’Europe et du monde. En 2018, la Belgique paralympique comptait parmi ses rangs un double champion européen, Peter Genyn, et pas moins de 5 champions du monde : Kris Bosmans, Jean-François Deberg, Laurens Devos, Joachim Gérard et Florian Van Acker.

En 2019, les athlètes paralympiques belges nourrissent une nouvelle fois de grandes ambitions. Leurs résultats seront déterminants dans le processus de sélection des Jeux Paralympiques de Tokyo qui se dérouleront du 25 août au 7 septembre 2020. Pour les athlètes belges, cette compétition constituera le point d’orgue, l’aboutissement d’années d’entraînement et de compétitions. Comme lors des éditions précédentes des Jeux, le BPC a décidé de formuler ses propres critères de sélection, qui s’additionnent aux critères internationaux de l’IPC. Cette décision s’inscrit dans une volonté de garantir un niveau de performance requis similaire dans toutes les disciplines, en rappelant que le potentiel de performance aux Jeux reste central dans le processus de sélection. Le Conseil d’Administration du BPC est souverain en matière de sélection. Il prendra sa décision sur base d'un avis consultatif de la Commission de Sélection du BPC (lire plus sur le processus de sélection en cliquant ici).

Voici les grandes compétitions* à bloquer dans vos agendas :

14-17 mars 2019 – Para-Cycling Track World Championships – Apeldoorn, Pays-Bas

13-18 mai 2019 – Wheelchair Tennis World Team Cup – Ramat Hasharon, Israël

29 juillet – 4 août 2019 – Para Swimming World Championships – Kuching, Malaisie

19-25 août 2019 – Para Equestrian European Championships – Rotterdam, Pays-Bas

25 août -1 septembre 2019 – Boccia European Championships – Seville, Espagne

12-15 septembre 2019 – Para-Cycling Road World Championships – Emmen, Pays-Bas

15-22 septembre 2019 – Para Table Tennis European Championships – Helsingborg, Suède

5-14 octobre 2019 – Goalball European Championships – Rostock, Allemagne

7-15 novembre 2019 – Para Athletics World Championships – Dubaï, Emirats Arabes Unis

*Championnats d'Europe et du monde au programme des athlètes paralympiques belges ayant un statut de haut niveau

Voici les différents membres de la Commission de Sélection pour les Jeux de 2020

Membres ayant le droit de vote :

Dominique Monami : ex-joueuse de tennis médaillée de bronze aux JO de Sidney, ex-membre de la Commission de Sélection du COIB, administratrice du COIB

Paula Vanhoovels : coordinatrice sportive à la VAL (Vlaamse Atletiekliga) et responsable de l'intégration au sein de la fédération

Jan Verstuyft : représentant du COIB, ex-membre de la Commission de Sélection du COIB

Eddy De Smedt : ex-directeur du sport de haut niveau au COIB (1996-2018)

Sébastien Xhrouet : ex-athlète Paralympique ayant remporté 3 médailles d'argent en natation (Jeux de Barcelone et d’Atlanta), collaborateur formation, labellisation & sports loisirs à la Ligue Handisport Francophone

Valérie Van Avermaet : ex-directrice technique de la Fédération Francophone de Gymnastique et de Fitness (2008-2016), ex-manager au département sport de haut niveau du COIB (2003-2008), collaboratrice communication & événements à La Ligue Handisport Francophone

Jo Willems : coordinateur technico-sportif VTTL (Vlaamse Tafeltennisliga)

