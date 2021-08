Des victoires face à la Chine et à la Turquie avant d’en découdre avec les deux gros morceaux de leur groupe B, l’Allemagne (ce samedi) et l’Ukraine (dimanche). L’équipe belge de goalball a parfaitement entamé son tournoi paralympique avec la particularité de compter dans ses rangs trois frères issus d’une naissance de… sextuplés. Mieux que les Hazard et les Borlée en équipe nationale.

"On ne s’est jamais dit qu’on allait tous faire du goalball", explique le capitaine des Belgian Bulls, Bruno Vanhove, qui a fêté comme ses deux frères, Arne et Tom, ses 38 ans le jour du départ pour Tokyo. "Je n’ai aucun mérite d’appartenir à une famille avec des… sextuplés. Peut-être à cause d’une erreur médicale après notre naissance, mes deux frères et moi, nous sommes malvoyants. Nous étions des prématurés nés à sept mois et nous avons connu un problème de développement de la rétine. On a reçu trop d’oxygène dans les couveuses. Il n’y a pas beaucoup de sports d’équipe avec un ballon accessibles aux personnes qui souffrent d’un problème de vue. C’est donc un peu logique qu’on se soit dirigé vers le goalball. C’est le sport le plus développé en Belgique pour les malvoyants."