C'est le plus grand nombre d'infections enregistrées depuis le début des relevés le 1er juillet. Quatre athlètes sont concernés. Il s'agit de trois nageuses artistiques grecques et d'un quatrième cas non identifié.

Le total de cas en lien avec la grand-messe du sport, qui se tient à huis clos en raison de la pandémie, cumule désormais à 322.